Gazişehir Gaziantep'e kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde çatlak tespit edilen Uğur'un tedavisine başlandığı ve yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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