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Beşiktaş'ta kupa mesaisi
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BEŞİKTAŞ'TA KUPA MESAİSİ

Beşiktaş'ta kupa mesaisi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş'ın dün Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmanda diğer oyuncuların ise kondisyon, esneme çalışmaları ve istasyon koşuları yaptığı bildirildi.

Top kontrolü, pas çalışmaları, minik kale maç, dar alanda kontrollü oyun organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdiği kaydedildi.

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