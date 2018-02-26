﻿
Metin Diyadin yeniden Giresunspor’da
﻿
Site İçi Arama
﻿

METİN DİYADİN YENİDEN GİRESUNSPOR’DA

Metin Diyadin yeniden Giresunspor’da

Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

305 Okunma

Diyadin’in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran "Çotanaklar". 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri Metin Diyadin ile tekrardan anlaşma sağladılar.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Metin Diyadin ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, Giresunspor’un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi.

Bozbağ, “Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Bizde bu ismi daha yukarlara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık camiamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Akın Çorap Giresunspor’a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin’in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı. 

ETİKETLER #Giresunspor
Giresunspor'un önlenemez düşüşü! Son 7 haftada...
Ümraniyespor 1 - Giresunspor 0
Ümraniyespor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da düşüş sürüyor
Elazığspor 2 - Giresunspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿