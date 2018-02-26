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Samsunspor'da flaş gelişme! Engin İpekoğlu...
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SAMSUNSPOR'DA FLAŞ GELİŞME! ENGİN İPEKOĞLU...

Samsunspor'da flaş gelişme! Engin İpekoğlu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da flaş bir gelişme yaşandı! Kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Engin İpekoğlu sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav’a konuşan İpekoğlu, “Sözleşmemi tek taraflı feshettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Gerekli basın açıklamasını da yarın yapacağım” ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR ÖZE

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