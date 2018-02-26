Samsunspor'da flaş gelişme! Engin İpekoğlu...

Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav’a konuşan İpekoğlu, “Sözleşmemi tek taraflı feshettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Gerekli basın açıklamasını da yarın yapacağım” ifadelerini kullandı.

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