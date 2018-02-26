﻿
Yeni Malatyaspor, isim sponsorunu ağırladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

YENİ MALATYASPOR, İSİM SPONSORUNU AĞIRLADI

Yeni Malatyaspor, isim sponsorunu ağırladı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün isim sponsoru olan firmanın başkanı Hasan Kan’ı Malatya’da ağırladı. 

353 Okunma

Sarı-kırmızılı takıma isim sponsoru olarak ekonomik anlamda kulübe önemli bir katkı sağlayan sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’ı Nurettin Soykan Tesisleri’nde ağırlayan Başkan Adil Gevrek, destek nedeniyle teşekkür etti. Aynı firmanın 1. Lig'den itibaren sarı-kırmızılı kulübe isim sponsorluğu yaptığını hatırlatan Gevrek, “Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizlere önemli katkılar sundular. Bu marka artık Yeni Malatyaspor ile özdeşleşti neredeyse. Bu markada bir Malatyalılık olması, Malatyalıları daha da memnun ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum bir kez daha” dedi.

Hasan Kan, daha sonra tesisleri gezerek, futbolcular ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.
Yeni Malatyaspor 3 hafta sonra kazandı
Evkur Y.Malatyaspor 3 - K Karabükspor 1
Evkur Y.Malatyaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Evkur Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar 3 puan üzerine 
Yeni Malatyaspor'un gözü üst sıralarda
Yeni Malatyaspor'a yeni kulüp mağazası!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿