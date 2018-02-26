﻿
Adana Demir nefes aldı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİR NEFES ALDI!

Adana Demir nefes aldı!

Spor Toto 1.Lig'in 24. haftasında ilk yarı oynandığı sırada şiddetli dolu yağışı nedeniyle tatil edilen ve bugün 34. dakikadan itibaren devam eden maçta Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti

328 Okunma

Adana Demirspor'un golleri 18. dakikada Sezer Özmen ve 84. dakikada Batuhan İşçiler'den geldi. İstanbulspor'un golünü ise 26. dakikada Aldin Cajic penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla 2 maç sonra galip gelen Adana Demirspor puanını 27'ye çıkardı. İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında dün başlayan karşılaşma hava şartları nedeniye 34. dakikada hakem Özgür Yankaya tarafından tatil edilmişti. Karşılaşma 34. dakikadan itibaren 1-1 olarak başladı.
Osman Özköylü: Keyifli bir maç oldu
Adanaspor 1 - Adana Demirspor 0
İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Futbol: Haftanın programı
Adana Demirspor ara vermedi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿