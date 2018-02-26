Adana Demir nefes aldı!

Adana Demirspor'un golleri 18. dakikada Sezer Özmen ve 84. dakikada Batuhan İşçiler'den geldi. İstanbulspor'un golünü ise 26. dakikada Aldin Cajic penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla 2 maç sonra galip gelen Adana Demirspor puanını 27'ye çıkardı. İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında dün başlayan karşılaşma hava şartları nedeniye 34. dakikada hakem Özgür Yankaya tarafından tatil edilmişti. Karşılaşma 34. dakikadan itibaren 1-1 olarak başladı.
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