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Hacettepe Spor 0 - Bugsaş Spor 2
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HACETTEPE SPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 2

Hacettepe Spor 0 - Bugsaş Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Hacettepe Spor ile Bugsaş Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.

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Hacettepe Spor 0 - Bugsaş Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Hacettepe Spor ile Bugsaş Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer (78' Orhan Evci), Rahmi Can Karadaş, Çağrı Bülbül, Kadir Arı, Burak Çolak (63' Mehmet Tuğrul Başkan), Soner Dikmen, Berat Ayberk Özdemir (49' Serdarcan Eralp), Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Erkan Taşkıran, Sertaç Çam (78' Turgut Özdemir), Samet Yalçın (51' Yavuz Koç), Sinan Kurt, Ömer Akman, İskender Alın (50' Mustafa Çeçenoğlu)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 46: Sinan Kurt (Bugsaş Spor), DK 74: Yavuz Koç (Bugsaş Spor)

Sarı Kartlar: DK 26: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 41: Samet Yalçın (Bugsaş Spor), DK 45: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor), DK 63: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 86: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 88: Ömer Akman (Bugsaş Spor)

Kırmızı Kart: DK 86: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor)

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