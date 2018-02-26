Şanlıurfaspor 3 - Kırklarelispor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Kırklarelispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazandı.
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Nuri Terliksiz, Mehmet Taşçı, Fevzi Özkan (57' Fahri Tatan), Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Muhammed Gönülaçar, Feridun Kıroğlu (74' Sercan Kaya), Mehmet Albayrak (84' Artun Akçakın)
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Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Koray Şanlı (73' Yusuf Akyel), Davut Babur, Caner Koca (84' Ahmet Baykal), Enis Çeliksu (46' Cihan Yeşilırmak), Mehmet Menderes Önkuzu, Osman Torun, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek, Oğuzhan Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 45: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 54: Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor), DK 90: Sercan Kaya (Şanlıurfaspor)
Sarı Kart: DK 61: Osman Torun (Kırklarelispor)
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