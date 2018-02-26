Yeni Malatyaspor 3 hafta sonra kazandı

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, daha sonra 20. haftada Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 22. haftada Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Malatya ekibi ligin 23. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 23. dakikada Doria, 59. dakikada Boutaib, 68. dakikada da Barazite'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan topladı.

Malatya ekibi, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.