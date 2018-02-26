Yeni Malatyaspor 3 hafta sonra kazandı

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, daha sonra 20. haftada Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 22. haftada Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Malatya ekibi ligin 23. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 23. dakikada Doria, 59. dakikada Boutaib, 68. dakikada da Barazite'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan topladı.
Malatya ekibi, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.