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Alanyaspor, Karaman'la yollarını ayırdı
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ALANYASPOR, KARAMAN'LA YOLLARINI AYIRDI

Alanyaspor, Karaman'la yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic’ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İstifasını sunan Karaman'ın futbolcu ve yöneticilerle vedalaştığı öğrenildi. Karaman'ın istifasını kabul eden yönetimin önümüzdeki saatlerde açıklama yapacağı belirtildi.

Ligin 18. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman, Alanyaspor’un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

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