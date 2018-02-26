Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Demir Grup Sivasspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçında yaptıkları ihlaller stadyumda bulunan 576 yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından tespit edilen 5 taraftar hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda tribünde meşale yaktığı tespit edilen M.Ö.(25), sahaya su şişesi attığı tespit edilen N.A.(20), tribünde İl Spor Güvenlik Kurulunca yasaklanan Vuvuzela kullandıkları tespit edilen A.T.Ç. (32) ve R.A.(40) ile hakaret ettiği belirlenen B.Ç.(22) hakkında işlem yapılarak, haklarında seyirden men cezası uygulandı.
Ayrıca haklarındaki tahkikat evrakları da Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen 3 kişi ile, kimlik tespit çalışması süren 2 kişi hakkında da tahkikat yapıldığı açıklandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.