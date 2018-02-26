Cenk Tosun yoksa, Ryan Babel de yok!

2016-2017 sezonu devre arasında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Babel, 18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev alan Hollandalı 3 gollük performans sergiledi. bu performansıyla birlikte Hollanda Milli Takımı'na da çağırılan Babel, 2017-2018 sezonuna ise çok iyi bir başlangıç yaptı.
Takımın hücum varyasyonlarında çok önemli bir faktör olan Ryan Babel, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.
Hollandalı, ligin 2'nci yarısında ise 5 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 asist yaptı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da istenileni veremeyen Babel'in sahadaki performansında da büyük düşüş yaşadı.
Öte yandan Babel'in yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerin birisi de Cenk Tosun'un devre arasında İngiliz ekibi Everton'a transfer olması.
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