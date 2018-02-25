Beşiktaş 3 - Fenerbahçe 1
Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Domagoj Vida (63' Alvaro Negredo), Ryan Babel (85' Necip Uysal), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Tolgay Arslan, Vagner Love (75' Caner Erkin)
Teknik Direktör:
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Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla (79' Mathieu Valbuena), Roman Neustadter, İsmail Köybaşı (32' Şener Özbayraklı), Luis Neto, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (61' Alper Potuk), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Fernandao
Teknik Direktör:
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Goller: DK 8: Fernandao (Fenerbahçe), DK 49: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 77: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 90: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 34: Mauricio Isla (Fenerbahçe), DK 38: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 39: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 50: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 90: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
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