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Göztepe 1 - Demir Grup Sivasspor 0
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GÖZTEPE 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Göztepe 1 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

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Göztepe 1 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

Göztepe: Günay Güvenç, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (76' Tayfur Bingöl), Selçuk Şahin (68' Rajko Rotman), Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (90' Oscar Scarione), Demba Ba

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet (46' Emre Kılınç), Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Robinho, Zoro Cyriac (86' Muhammet Demir), Thievy Bifouma (70' Arouna Kone)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 35: Demba Ba (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 45: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 58: Andre Castro (Göztepe), DK 65: Yoan Gouffran (Göztepe), DK 88: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Oscar Scarione (Göztepe), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)

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