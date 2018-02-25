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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - ELAZIĞSPOR 1

Çaykur Rizespor 1 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 1 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak (46' Lincoln Henrique), Recep Niyaz, Süleyman Koç (73' Oğulcan Çağlayan), Braian Samudio (89' Turgut Doğan Şahin), Koray Altınay, Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Muhammed Ildiz (57' Kadir Bekmezci), Tom Silva, Alpaslan Öztürk (68' Mertan Caner Öztürk), Lamine Diarra, Ioan Hora

Teknik Direktör:

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Goller: DK 12: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 90: Ioan Hora (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 35: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 40: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 51: Murat Akça (Elazığspor), DK 57: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 77: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 85: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

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