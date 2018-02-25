Gazişehir Gaziantep FK 0 - Denizlispor 2
TFF 1.Lig 24. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir (45' Serdar Deliktaş), Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan, Tugay Kaçar, Jefferson Nogueira, Muhammet Ertürk (78' Pierre Webo), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör:
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Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Ziya Alkurt (40' Barış Örücü), Hasan Kılıç, Leandro Kappel, Taşkın İlter (81' Darko Lazic), Patrick Friday Eze (46' Mehmet Akyüz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 76: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 82: Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 28: Patrick Friday Eze (Denizlispor), DK 39: Uğur Akdemir (Gazişehir Gaziantep FK), DK 44: Barış Örücü (Denizlispor), DK 45: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK), DK 54: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 55: Hasan Kılıç (Denizlispor), DK 79: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: DK 52: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK)
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