K.Erciyesspor 0 - Tire 1922 Spor 5
TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında K.Erciyesspor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 5-0 kazandı.
K.Erciyesspor: Alperen Zan, Halil Karataş, Yusuf Yücel, Emre Duvar, Emre Tunahan Gürbüz, İzzet Karagül, Osman Türkmen, Selim Başev, Furkan Ulus, Seyfettin Yesügey, Göktuğ Berathan Şeker
Teknik Direktör:
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Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Hasan Akdemir, Güner Okay, Cemal Şener, Nihat Yılmaz, Furkan Tuşik, Mümin Talip Pazarlı, Furkan Mızrak, Gökhan Erdöl, Bertuğ Bayar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 57: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 67: Cemal Şener (Tire 1922 Spor), DK 69: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 71: Güner Okay (Tire 1922 Spor), DK 73: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)
Sarı Kart: DK 27: Alperen Zan (K.Erciyesspor)
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