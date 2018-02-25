Z. Kömürspor 2 - Silivrispor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Z. Kömürspor ile Silivrispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-0 kazandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Uğur Durmuş (80' Reşo Akın), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş (89' Semih Beyaz), Mustafa Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
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Silivrispor: Ethem Bayburt, Güray Kula, Eşref Korkmazoğlu, Ali Aytemur, Serkan Gürses, Barış Bakır (74' Hüseyin Eray Karataş), Yunus Yaşar, Tolgahan Erbay, Tufan Zahid Arslan, Furkan Safi, Ramazan Tarık Ergut (65' Muhammed Öztürk)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 63: Okan Duran (Z. Kömürspor), DK 70: Onur Eriş (Z. Kömürspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Serkan Gürses (Silivrispor), DK 70: Mustafa Tahir Babaoğlu (Z. Kömürspor), DK 70: Ertan Koç (Z. Kömürspor)
Kırmızı Kart: DK 89: Furkan Demir (Z. Kömürspor)
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