﻿
Kemerspor 2003 2 - 12 Bingölspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEMERSPOR 2003 2 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Kemerspor 2003 2 - 12 Bingölspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Kemerspor 2003 ile 12 Bingölspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kemerspor 2003 2-0 kazandı.

260 Okunma

Kemerspor 2003 2 - 12 Bingölspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Kemerspor 2003 ile 12 Bingölspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 2-0 kazandı.

Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Fikret Sevilgen, Deniz Ataç, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan, Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı (90' Oğuz Sabankay), Doğukan Sinik (57' Görkem Dalmaz), Akın Akman, Lokman Erdoğan (33' Ertuğrul Arslan)

Teknik Direktör:

12 Bingölspor: Taylan Arman, Özkan Yılmaz (78' Ogün Aytaç Yavuz), Mehmet Sait Ulucan (90' Enver Abdullah Filiz), Doğancan Kılıç, Talha Çoban, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Sercan Sevinç, Muhammed Burak Çelik, Harun Kavaklıdere (86' Emre Fırtına), Mehmet Ali Can

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 90: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 90: Akın Akman (Kemerspor 2003)

Sarı Kartlar: DK 12: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 23: Lokman Erdoğan (Kemerspor 2003), DK 42: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 63: Gökhan Solak (12 Bingölspor), DK 76: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor), DK 78: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 90: Deniz Ataç (Kemerspor 2003)

Kırmızı Kart: DK 45: Fatih Uyar (12 Bingölspor)

﻿

1
Futbol: Haftanın programı
Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2
Yomraspor 2 - 12 Bingölspor 1
12 Bingölspor 1 - Erbaaspor 2
Kemerspor 2003 2 - Çatalca Spor 2
Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿