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Keçiörengücü 2 - Bodrum Bel. 2
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - BODRUM BEL. 2

Keçiörengücü 2 - Bodrum Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Keçiörengücü ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Keçiörengücü 2 - Bodrum Bel. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Keçiörengücü ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Hüseyin Güngör, Tarık Mayhoş, Şahin Şafakoğlu, Ayhan Gürbüz, Efe Can Çölbekler (46' Umut Pusat), Berat Satılmış, Burak Aydın, Okan Baydemir, İlyas Yavuz, Okan Eken (46' Ahmet Güven)

Teknik Direktör:

Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Emre Balak, Mesut Saray (46' Erkan Değişmez), Mehmet İncebacak, Medeni Bingöl, Batuhan Ayvaz, Çağrı Tekin

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Tarık Mayhoş (Bodrum Bel.), DK 70: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 73: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 90: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 34: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 49: Agah Oktay Yılmaz (Bodrum Bel.), DK 90: Emre Balak (Bodrum Bel.), DK 90: Yakup Bugün (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: DK 87: Agah Oktay Yılmaz (Bodrum Bel.)

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Futbol: Haftanın programı
Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 2
Afjet Afyonspor 2 - Bodrum Bel. 0
Mersin İdmanyurdu 0 - Keçiörengücü 1
Bodrum Bel. 0 - Amed Sportif 2
Sancaktepe Bel. 3 - Bodrum Bel. 1
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