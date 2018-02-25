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Karacabey Birlik 0 - Adliyespor 1
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KARACABEY BİRLİK 0 - ADLİYESPOR 1

Karacabey Birlik 0 - Adliyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Karacabey Birlik ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adliyespor 1-0 kazandı.

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Karacabey Birlik 0 - Adliyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Karacabey Birlik ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adliyespor 1-0 kazandı.

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal (46' Zafer Özden), Ali Serin (46' Oğuzhan Türkmen), Samet Önger, Çağrı Gülcü (84' Yusuf Efil), Emirhan Çolak, Ömer Faruk Gümüş, Uğur Erdoğan

Teknik Direktör:

Adliyespor: Onurcan Piri, Cevher Toktaş, Gökhan Şahin, Mustafa Serkan Koparan (90' Ferdi Konak), Salih Sarıkaya, Deniz Keskin, Erol Can Akdağ, Okan Saraçoğlu, Celal Hanalp (78' Fevzi Can Bozkuş), Ali Aydemir (72' Metin İlhan), Mehmet Kaan Türkmen

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 44: Celal Hanalp (Adliyespor)

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Futbol: Haftanın programı
Karacabey Birlik 4 - Osmaniyespor 0
Düzyurtspor 1 - Adliyespor 2
Karacabey Birlik 2 - Kızılcabölükspor 1
Adliyespor 0 - Cizrespor 0
Düzyurtspor 1 - Karacabey Birlik 1
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