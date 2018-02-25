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Kastamonuspor 1966 1 - Menemen Bel. 3
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KASTAMONUSPOR 1966 1 - MENEMEN BEL. 3

Kastamonuspor 1966 1 - Menemen Bel. 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Menemen Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-1 kazandı.

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Kastamonuspor 1966 1 - Menemen Bel. 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Menemen Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-1 kazandı.

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Onur Güney, Doğan Can Otman, Halil İbrahim Tuna (66' Ümit Karaal), Ferit Erişçi, Nuri Fatih Aydın (82' Burak Can Kunt), Youssef Yeşilmen, Savaş Tağa, Muhammet Haşim Çoban (90' Abdullah Halman), Oğuzhan Öztürk

Teknik Direktör:

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen (90' Mert Kula), Samet Günhan (84' Ömer Yıldız), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Kerem Bulut (32' Ozan Papaker), Samed Ali Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 14: Nuri Fatih Aydın (Kastamonuspor 1966), DK 76: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 88: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 90: Mustafa Şen (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 22: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966), DK 56: Ferit Erişçi (Kastamonuspor 1966), DK 58: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 67: Nuri Fatih Aydın (Kastamonuspor 1966), DK 90: Abdullah Halman (Kastamonuspor 1966), DK 90: Ozan Papaker (Menemen Bel.)

Kırmızı Kart: DK 59: Ferit Erişçi (Kastamonuspor 1966)

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Futbol: Haftanın programı
Kastamonuspor 1966 1 - Tuzlaspor 0
Amed Sportif 0 - Menemen Bel. 1
Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1
Sivas Belediyespor 2 - Kastamonuspor 1966 0
Kastamonuspor 1966 3 - Mersin İdmanyurdu 0
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