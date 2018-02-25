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Çorum Bel. 0 - Aydınspor 1923 0
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ÇORUM BEL. 0 - AYDINSPOR 1923 0

Çorum Bel. 0 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Çorum Bel. ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çorum Bel. 0 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Çorum Bel. ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Yakup Kayış, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Yakup Yiğit, Taner Gürsoy (75' Oğuzhan Yalçın), Emre Yüksektepe, Mert Sarı (83' Emre Okur), Salim Uzun (60' Özgür Kedikli), Doğan Can Davas, Abuzer Toplu

Teknik Direktör:

Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (75' Emre Yıldırım), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak (83' Tuncay Kılıç), Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun (90' Artun Kütükçü), Yusuf Yıldırım, Habib Uzun

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 45: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 58: Ömer Serbest (Aydınspor 1923), DK 75: Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923), DK 75: Akın Karaaslan (Çorum Bel.)

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Futbol: Haftanın programı
Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1
Çorum Bel. 1 - Tekirdağspor 1
Utaş Uşakspor 4 - Çorum Bel. 3
Aydınspor 1923 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
Çorum Bel. 1 - Sultanbeyli Bel. 1
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