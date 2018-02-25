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Darıca G.Birliği 0 - Gölcükspor 1
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DARICA G.BİRLİĞİ 0 - GÖLCÜKSPOR 1

Darıca G.Birliği 0 - Gölcükspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Darıca G.Birliği ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

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Darıca G.Birliği 0 - Gölcükspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Darıca G.Birliği ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik, Doğancan Aynacı (76' Bünyamin Karataş), Alperen Doğan (64' Aziz Kızılgün), Hakkı Yıldız (77' Emrah Metoğlu)

Teknik Direktör:

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Furkan Saki, Furkan Özyapı (72' Cenk Cengiz), Selim Dedekoç, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Berke Bıyık, Murat Can Koçak (77' Devrim Aksongur), Oktay Balcı (76' Ahmet Kutluer)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 86: Cenk Cengiz (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 61: Furkan Özyapı (Gölcükspor)

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Futbol: Haftanın programı
Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2
Darıca G.Birliği 1 - Van BŞB 0
Darıca G.Birliği 5 - K.Erciyesspor 1
Gölcükspor 6 - Pazarspor 6
1
Ankara Demirspor 0 - Darıca G.Birliği 2
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