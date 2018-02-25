Bayburtspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayburtspor ile Halide Edip Adıvarspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.
Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Güray Gazioğlu (79' Hacı Şükrü Çiçek), Aykut Sarıdoğan (71' Nazif Şener), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz (85' Mert Özyıldırım)
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Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, İslam Altunkan, Mustafa Cevret (90' Bartu Kurtuldu), Hüseyin Afkan, Emre Turan (79' Gökhan Kılıç), Uğur Erk (67' Emre Balkı), Emre Pınar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 59: Eren Açıkgöz (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 55: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 56: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)
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