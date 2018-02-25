﻿
Bayburtspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAYBURTSPOR 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 0

Bayburtspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayburtspor ile Halide Edip Adıvarspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

320 Okunma

Bayburtspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayburtspor ile Halide Edip Adıvarspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 1-0 kazandı.

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Güray Gazioğlu (79' Hacı Şükrü Çiçek), Aykut Sarıdoğan (71' Nazif Şener), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz (85' Mert Özyıldırım)

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, İslam Altunkan, Mustafa Cevret (90' Bartu Kurtuldu), Hüseyin Afkan, Emre Turan (79' Gökhan Kılıç), Uğur Erk (67' Emre Balkı), Emre Pınar

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 59: Eren Açıkgöz (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 40: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 55: Özkan Toprak (Bayburtspor), DK 56: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor)

﻿

ETİKETLER #Bayburtspor
1
Futbol: Haftanın programı
Bayburtspor 2 - Ofspor 0
Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0
Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0
İşte Bayburtspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Düzcespor 0 - Bayburtspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿