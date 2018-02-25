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Manisa BŞB.SK 2 - Y.Altındağ Bel. 3
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MANİSA BŞB.SK 2 - Y.ALTINDAĞ BEL. 3

Manisa BŞB.SK 2 - Y.Altındağ Bel. 3

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Manisa BŞB.SK ile Y.Altındağ Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-2 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 2 - Y.Altındağ Bel. 3

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Manisa BŞB.SK ile Y.Altındağ Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-2 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Mehmet Kuruoğlu, Erhan Kara, Tolga Şahin, Alper Akçam, Kürşat Aydın (57' İsmail Köse), Abdurrahman Emir Alagöz, Mehmet Yılmaz, Ali Öztürk, Umut Kaya

Teknik Direktör:

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emre Gürbüz, Barış Bozal, Oktay Kancı, Hüseyin Korkmaz, Barış Çiçek, Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Ercan Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 42: Alper Akçam (Manisa BŞB.SK), DK 54: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.), DK 66: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK), DK 68: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 19: Yusuf Balcıoğlu (Manisa BŞB.SK), DK 23: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.)

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