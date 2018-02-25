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Fatih Karagümrük 2 - Niğde Belediyespor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 2 - NİĞDE BELEDİYESPOR 1

Fatih Karagümrük 2 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Niğde Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 2 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Niğde Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Koray Yıldız, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Halil Uysal, Can Morgül (42' Denis Taşkesen), Burak Göksel (77' Hasan Ülker), Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Özer Kutlu (86' Emir Gökçe)

Teknik Direktör:

Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Volkan Özcan, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Volkan Geyik, Sefa Aksoy, Oktay Pop (73' Mehmet Gürkan Öztürk), Cabir Coşar, Uğur Ayhan (67' Seçkin Getbay), Tunç Murat Behram, Ömürcan Yıldırımlı (83' Mehmet Feyzi Yıldırım)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 30: Uğur Ayhan (Niğde Belediyespor), DK 82: Halil Uysal (Fatih Karagümrük), DK 87: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 29: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 63: Özer Kutlu (Fatih Karagümrük), DK 65: Serkan Odabaşoğlu (Fatih Karagümrük), DK 90: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük)

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Futbol: Haftanın programı
Altay 3 - Niğde Belediyespor 2
Nazilli Belediyespor 2 - Fatih Karagümrük 0
Fatih Karagümrük 2 - Şanlıurfaspor 0
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