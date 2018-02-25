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Osmanlıspor 0 - Antalyaspor 0
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OSMANLISPOR 0 - ANTALYASPOR 0

Osmanlıspor 0 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Osmanlıspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor 0 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Osmanlıspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Luiz Carlos, Ceyhun Gülselam, Adrien Regattin, Payam Sadeghian (70' Raheem Lawal), Tortol Lumanza Lembi (57' Mehmet Güven), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi (77' Mehmet Batdal)

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Hakan Özmert (76' Milan Jevtovic), Yekta Kurtuluş (46' William Vainqueur), Maicon Marques, Emre Güral (87' Danilo Campos), Souleymane Doukara

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 62: Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), DK 63: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 82: Emre Güral (Antalyaspor), DK 90: Raheem Lawal (Osmanlıspor)

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