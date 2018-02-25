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Afjet Afyonspor 2 - Etimesgut Bld. 2
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AFJET AFYONSPOR 2 - ETİMESGUT BLD. 2

Afjet Afyonspor 2 - Etimesgut Bld. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Afjet Afyonspor ile Etimesgut Bld. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Afjet Afyonspor 2 - Etimesgut Bld. 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Afjet Afyonspor ile Etimesgut Bld. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Bayram Çetin, Samet Cantürk (61' Timuçin Aşcıgil), Türker Toptaş, İsmet Benli, Ali Kılıç, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Tugay Adamcıl (61' Abdulkadir Kuzey), Oltan Karakullukçu, Ersel Aslıyüksek (74' Emre Pehlivan)

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz, Eser Yayla, Ahmet Kaan Ergün (63' Muhammet Emre Kalkan), Mehmet Bektaş (83' Emrah Bozkurt), Mikail Koçak, Yaşar Çetin (77' Mehmet Fuat Gölbaşı)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 3: Ahmet Kaan Ergün (Etimesgut Bld.), DK 33: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 37: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 53: Yaşar Çetin (Etimesgut Bld.)

Sarı Kartlar: DK 6: Eser Yayla (Etimesgut Bld.), DK 20: Ahmet Kaan Ergün (Etimesgut Bld.)

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