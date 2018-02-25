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Muğlaspor 1 - Kırıkhanspor 0
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MUĞLASPOR 1 - KIRIKHANSPOR 0

Muğlaspor 1 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Muğlaspor ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 1-0 kazandı.

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Muğlaspor 1 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Muğlaspor ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 1-0 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Osman Bodur, Alican Özaltun, Onur Uğlu (34' Alparslan Emre Çapar), Sami İzcican, Ömerül Faruk İşler, Ali Koçak (55' Ender Acar), Emre Gemici, Nizamettin Emirhan Kılıç, Melik Yeğin

Teknik Direktör:

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Mustafa Acar, Mehmet Fırat Demir (61' Egecan Çevir), İzzet Canlıka (87' Hüseyin Akmaz), Özcan Dağ, Erhan Gözetlik, Mehmet Akif Şerifoğlu, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Muzaffer Özcanlı

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 80: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Onur Uğlu (Muğlaspor), DK 28: Özcan Dağ (Kırıkhanspor), DK 50: İzzet Canlıka (Kırıkhanspor), DK 58: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 89: Doğan Altınkaya (Kırıkhanspor)

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Futbol: Haftanın programı
Muğlaspor 0 - Turgutluspor 1
Anagold 24Erzincanspor 4 - Kırıkhanspor 0
Kırıkhanspor 2 - A. Bağcılar 0
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