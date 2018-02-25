Muğlaspor 1 - Kırıkhanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Muğlaspor ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 1-0 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Osman Bodur, Alican Özaltun, Onur Uğlu (34' Alparslan Emre Çapar), Sami İzcican, Ömerül Faruk İşler, Ali Koçak (55' Ender Acar), Emre Gemici, Nizamettin Emirhan Kılıç, Melik Yeğin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, Doğan Altınkaya, Mustafa Acar, Mehmet Fırat Demir (61' Egecan Çevir), İzzet Canlıka (87' Hüseyin Akmaz), Özcan Dağ, Erhan Gözetlik, Mehmet Akif Şerifoğlu, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Muzaffer Özcanlı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Gol: DK 80: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Onur Uğlu (Muğlaspor), DK 28: Özcan Dağ (Kırıkhanspor), DK 50: İzzet Canlıka (Kırıkhanspor), DK 58: Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor), DK 89: Doğan Altınkaya (Kırıkhanspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.