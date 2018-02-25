Batman Petrol 3 - Dardanelspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Batman Petrol ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 3-2 kazandı.
Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel (78' Hakan Soylu), Erman Taşkın, Fahri Küçükkurt, Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın, Veysel Karadağ, Reha Kurt
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Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Veli Akbulut, Hüseyin Cankurt Atasoy, Sinan Akgöl, Orhan Nahirci, Tahir Türker, Hasan Türk, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar, Furkan Polat (48' Ahmet Mert Bayındır), Uğur Uğur
Teknik Direktör:
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Goller: DK 14: Tahir Türker (Dardanelspor), DK 28: Tahir Türker (Dardanelspor), DK 45: Veysel Karadağ (Batman Petrol), DK 55: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 72: Samed Kartal (Batman Petrol)
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