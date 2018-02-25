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Batman Petrol 3 - Dardanelspor 2
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BATMAN PETROL 3 - DARDANELSPOR 2

Batman Petrol 3 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Batman Petrol ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Batman Petrol 3-2 kazandı.

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Batman Petrol 3 - Dardanelspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Batman Petrol ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 3-2 kazandı.

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel (78' Hakan Soylu), Erman Taşkın, Fahri Küçükkurt, Ramazan Kaya, Emre Bayram, Emre Aydın, Veysel Karadağ, Reha Kurt

Teknik Direktör:

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Veli Akbulut, Hüseyin Cankurt Atasoy, Sinan Akgöl, Orhan Nahirci, Tahir Türker, Hasan Türk, Serhat Yazgan, Ahmet Yazar, Furkan Polat (48' Ahmet Mert Bayındır), Uğur Uğur

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 14: Tahir Türker (Dardanelspor), DK 28: Tahir Türker (Dardanelspor), DK 45: Veysel Karadağ (Batman Petrol), DK 55: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 72: Samed Kartal (Batman Petrol)

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Futbol: Haftanın programı
Batman Petrol 0 - Erzin Belediyespor 1
Kozan Bel.SK 3 - Dardanelspor 1
Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0
Orhangazispor 0 - Batman Petrol 0
Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1
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