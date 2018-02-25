Altay 4 - A. Selçukspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Altay ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 4-0 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (75' Ozan Sol), Fatih Gül, Ferhat Çulcuoğlu, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya (46' İbrahim Ferdi Coşkun), Muharrem Ozan Cengiz (61' Murat Uluç), Doğan Karakuş
Teknik Direktör:
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A. Selçukspor: Mücahit Atalay, İbrahim Ak (46' Kadir Kaan Özdemir), Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Sertan Yiğenoglu, İbrahim Serdar Aydın, Savaş Polat, Onurcan Güler (46' Ahmet Önay), Ayberk Altan (50' Ali Yaşar), Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 32: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 39: Doğan Karakuş (Altay), DK 48: Fatih Gül (Altay), DK 77: Ozan Sol (Altay)
Sarı Kartlar: DK 8: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor), DK 28: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 36: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 41: Onurcan Güler (A. Selçukspor), DK 47: İbrahim Ferdi Coşkun (Altay), DK 73: Fatih Gül (Altay), DK 90: Kadir Kaan Özdemir (A. Selçukspor)
Kırmızı Kart: DK 34: Sertan Yiğenoglu (A. Selçukspor)
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