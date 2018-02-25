Nazilli Belediyespor 1 - Fethiyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 24. haftasında Nazilli Belediyespor ile Fethiyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Onur Karakabak, Bora Yelken, Nuh Aşkın, Mazlum Demir, Berkay Öztuvan, Hakan Turan (60' Ilter Ayyıldız), Görkem Bitin (39' Mert Çapar), Serdar Eylik (74' Mehmet Ersavaş), Fatih Üge, Mert Çakar
Teknik Direktör:
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Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Ramazan Işık, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir (89' Ahmet Tamet), Fahri Akyol (69' Ensar Baykan), Ahmet Dereli, Metin Sevinç, Emrullah Yıldırım, Berat Tosun (69' Mustafa Diler)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 15: Serdar Eylik (Nazilli Belediyespor), DK 83: Ahmet Dereli (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 38: Emrullah Yıldırım (Fethiyespor), DK 84: Ensar Baykan (Fethiyespor), DK 85: Mazlum Demir (Nazilli Belediyespor)
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