İsmail Kartal: Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında MKE Anakragücü sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, kadro derinliklerinin fazla olmadığını ifade ederek, "Mutlak 3 puan almak için çıkmıştık. Bir rotasyona gittik. Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında kadro derinliği en az olan takımız. İlk yarı çok pozisyon bulamadık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle önde baskı yaptık goller geldi ve sonuçta bugün galip geldik" ifadelerini kullandı.



"Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"



Maç sonu Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor takımına göstermiş olduğu desteğe de değinen Kartal, "Ankaragücü taraftarının rakip takıma verdikleri destekten dolayı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir. Bu sebepten dolayı bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza taraftarımıza bu 3 puanı armağan ediyorum" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak"



Deneyimli teknik adam, futbolcusu Tisdell ile ilgili gelen soruya ise, "Bu oyuncularla yatıp kalkan benim. Mağlup olduğumuz maçlarda dahil tüm Türkiye Ankaragücü maçını konuşacak dedim. Maçtan sonra Fırat Aydınus dahil, 'Ben yıllardır Süper Lig’de de hakemlik yapmama rağmen bu kadar tempolu ve coşkulu bir maç çok az yönettim onun için tebrik ederim, teşekkür ederim' diyebildi bana. Bu oyuncuları en iyi tanıyan benim. Onları benden iyi hiç kimse bilemez. Oyuncuları kaybetmek kolaydır ama biz oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

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Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Kolcu, Ankaragücü taraftarının kendilerine gösterdikleri desteğe değinerek, “Ankaragücü taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.



Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında Gaziantepspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Kolcu, “Güçlü bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık. Futbolcu arkadaşlarımız ilk yarı ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarının başında yediğimiz gol ve ardından gelen basit bir penaltı golüyle oyuncularımız iyice motivasyon olarak çöktüler. Her zaman güçlü olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Ankaragücü taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum”

Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor’a göstermiş olduğu desteğe de değinen Kolcu, “Maçın en güzel olayı, Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor’a, Gaziantep’teki bazı insanlardan çok daha fazla sahip çıktıklarını gördük. Onlara çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şu anda futbolcu kardeşlerimiz içeride duygu seli yaşıyorlar ve hüngür hüngür ağlıyorlar” şeklinde konuştu.