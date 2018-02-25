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Umut Nayir : İnşallah köklü kulüpler, camialar yok olmaz
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UMUT NAYİR : İNŞALLAH KÖKLÜ KULÜPLER, CAMİALAR YOK OLMAZ

Umut Nayir : İnşallah köklü kulüpler, camialar yok olmaz

Ankaragücü forması giyen Umut Nayir, Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Ankaragücü forması giyen Umut Nayir, Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. A Spor’a özel bir röportaj veren futbolcu, ligde bir seri yakalacaklarını ifade etti. Bu maçta 1 gol atan Nayir, Gaziantepspor taraftarlarının gözyaşlarıyla futbolcuları uğurlamasına da değindi.

“Seri yakalamak önemli”

Rakibimizin ligdeki durumu malum. Maddi kriz onları da vurdu. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Rakibimizin direncinin düşeceğini biliyoruz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyordu. Zaman daraldı. Rakiplerimizin kaybetmesini bekliyoruz. Hedefimiz belli. İlk yarıyı lider bitirdik ve ikinci yarıya oyun olarak kötü başlamadık. Önümüzde çok maç var. Seri yakalamak önemli. Hocamız katkı sağlamam için beni oynattı. Çok şükür takımıma katkı sağladım. Önümüzdeki maçlarda bu performansı devam ettirmek istiyorum.

“Rakiplerimizle aradaki farkı açmak istiyoruz”

Aslında istediğimiz gibi başlayamadık. İçerideki Altınordu ve Elazığ maçları istediğimiz gibi değildi. Biraz sıkıntı oldu ve baskı arttı. Hedefimiz bu galibiyetle birlikte seri yakalamak ve rakiplerimizle aradaki farkı açmaktır.

“İnşallah köklü kulüpler, camialar yok olmaz”

Bu zor durumu daha önce gördüm. Benzer zor şartları biz de yaşadık. Gaziantepsporlu futbolcuların halinden biz anlıyoruz. İnşallah köklü camialar yok olmaz. Yönetimler, harcamalar… Bunun önüne geçebilmek lazım. İnşallah bir maddi kaynak bulur ve toparlanırlar. (AJANSSPOR)
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