Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Osmaniyespor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Emrah Yollu, Ramazan Aydın, Yusuf Atay (81' Ünal Avcı), Mehmet Arı, Recep Metin, Yılmaz Lüle, Aykut Çakay (71' Onur Erdem Günel), Semih Mustafa Usta (10' Fırat Bozkurt)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Hüseyin Rüzgar, Kadir Bilimlier, Oğuz Küçük, Koray Kurt (80' Semih Durmuş), Sergen Ekinci, Selim Avcı, Emrah Bedir, Süleyman Güneş (74' Rıdvan Çelik)
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Soysal, Faik Polat, Hasan Cebeci, Fatih Sayar
Gol: DK 20: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 29: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 48: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 53: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor)
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