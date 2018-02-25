Düzyurtspor 0 - Utaş Uşakspor 5
TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 5-0 kazandı.
Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Samet Aydın, Nurullah Dağaşan (81' Yücel Candemir), Murat Yetimhellaç (60' Mahmut Emin Kabul), Miraç Acer, Ali Kemal Başaran (82' Necati Baş), Sami Emirhan Kayıkçı, Taha Gür, Emre Akgün, Taşkın Kartal, Hakan Aydın
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yıldırım, Fatih Çolak, Emrah Taysı, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay, Tayfur Emre Yılmaz (54' Selçuk Yıldırım), Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Mikail Can, Mesut Hakalmaz, Dursun Can
Goller: DK 6: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor), DK 17: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor), DK 34: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 56: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 75: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Kerem Çağatay (Utaş Uşakspor), DK 52: Nurullah Dağaşan (Düzyurtspor), DK 87: Hasan Gündoğdu (Utaş Uşakspor)
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