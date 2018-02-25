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Kocaelispor 1 - Tarsus İdman Yurdu 1
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KOCAELİSPOR 1 - TARSUS İDMAN YURDU 1

Kocaelispor 1 - Tarsus İdman Yurdu 1

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Kocaelispor ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 1 - Tarsus İdman Yurdu 1

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Kocaelispor ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Burak Özbakır (68' Mehmet Avcı), Hamza Mutlu (90' İshak Kurt), Mesut Özdemir, Sefa Narin (38' Mert Yavuz), Burak Süleyman, Fatih Adıgüzel, Sinan Pektemek

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Sefacan Taşkolu, Abdurrahman Canlı, Sefa Durmuş, Samet Eker (74' Yılmaz Can Taşkıran), Alper Yener (90' Mert Özdestici), Muhammed Ali Kurt (63' Yasin Elmas), Ergun Cengiz, Ferhat Duman

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Murat Türkoğlu, Emre Dursun, Servet Bozkurt, Murat Demir

Goller: DK 62: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 69: Hamza Mutlu (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: DK 49: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 56: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu), DK 89: Kadir Öğe (Kocaelispor)

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İşte Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
1
Futbol: Haftanın programı
Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1
Tarsus İdman Yurdu 2 - Arsinspor 0
Aydınspor 1923 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0
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