Erokspor 0 - Van BŞB 1
TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Erokspor ile Van BŞB Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 1-0 kazandı.
Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Günay Şakar (82' Barış Güral), Muharrem Efe (34' Uğur Işıkal), Aykut Emre Yakut, Safa Çağlar, Cerem Talha Dinçer (64' Adem Aydın), Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fatih Turan, Muhammet Serdar Yazıcı, Haydar Deniz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Burak Yılmaz (66' Ali Kuleli), Emre Toptan (88' Emrah Tacir), Tayfun Aydoğan, Ömer Çetinbaş (66' Baran Basut)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Şeker, Erdem Altaş, Okan Gürdiş, Tolga Elikcioğlu
Gol: DK 90: Mutlu İlengöz (Van BŞB)
Sarı Kart: DK 90: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor)
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