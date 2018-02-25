Ankara Demirspor 2 - Diyarbekirspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Burak Sürmeli, Sebahattin Usta, Bilal Özhan (78' Celal Çırpanlı), Umut Aslan, Kerem Vapurluoğlu, Hasan Kaya (56' Çınar Tarhan), Burak Aydın (67' Muhammed Enes Yılmaz)
Teknik Direktör: Bülent Akan
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Abdullah Çetin, Emrah Kiraz, Emre Tosun (86' Yakup Alkan), Osman Bayrak, Mehmet Özdıraz, Vedat Budak, Muhammed Akarslan, Fatih Ergen (52' Taner Yıldız), Mustafa Aydoğdu, Aykut Çift (73' Umut Dilek)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Mehmet Vargün, Aykut Onar, Mehmet Türkmen
Goller: DK 25: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor), DK 90: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor)
Sarı Kart: DK 82: Muhammed Akarslan (Diyarbekirspor)
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