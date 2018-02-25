Bergama Bel. 1 - Erbaaspor 4
TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bergama Bel. ile Erbaaspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 4-1 kazandı.
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Berk Baran, Ahmet Köseoğlu, Semih Durmuş, Tuncer Baysal, Zafer Çevik, Tufan Deniz Gelen, Emre İşçiler (68' İsmail Palta), Hacı Ömer Doğru (72' Sergen Şakirler), Hüseyin Teker, Abdulgani Demir (57' Sercan Karagöz)
Teknik Direktör: Selahattin Dervent
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Erbaaspor: Nurullah Aslan, Ömer Demircan (83' Tolga Yıldız), Eşref Koçak, Taner Kahriman, Soner Gönül, Berk Kal, Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Mustafa Şeker (73' Serkan Doğan), Murat Hacıoğlu (85' Emirhan Atilla)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: İsmail Güzel, Mesut Küçükarslan, Barış Akdağ, Lütfullah Aslan
Goller: DK 2: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 16: Hüseyin Teker (Erbaaspor), DK 17: Zafer Çevik (Bergama Bel.), DK 32: Soner Gönül (Erbaaspor), DK 42: Murat Kara (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Soner Gönül (Erbaaspor), DK 44: Ahmet Köseoğlu (Bergama Bel.), DK 50: Eşref Koçak (Erbaaspor), DK 61: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 83: Berk Kal (Erbaaspor)
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