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Bergama Bel. 1 - Erbaaspor 4
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BERGAMA BEL. 1 - ERBAASPOR 4

Bergama Bel. 1 - Erbaaspor 4

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bergama Bel. ile Erbaaspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erbaaspor 4-1 kazandı.

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Bergama Bel. 1 - Erbaaspor 4

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bergama Bel. ile Erbaaspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 4-1 kazandı.

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Berk Baran, Ahmet Köseoğlu, Semih Durmuş, Tuncer Baysal, Zafer Çevik, Tufan Deniz Gelen, Emre İşçiler (68' İsmail Palta), Hacı Ömer Doğru (72' Sergen Şakirler), Hüseyin Teker, Abdulgani Demir (57' Sercan Karagöz)

Teknik Direktör: Selahattin Dervent

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Ömer Demircan (83' Tolga Yıldız), Eşref Koçak, Taner Kahriman, Soner Gönül, Berk Kal, Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Mustafa Şeker (73' Serkan Doğan), Murat Hacıoğlu (85' Emirhan Atilla)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: İsmail Güzel, Mesut Küçükarslan, Barış Akdağ, Lütfullah Aslan

Goller: DK 2: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 16: Hüseyin Teker (Erbaaspor), DK 17: Zafer Çevik (Bergama Bel.), DK 32: Soner Gönül (Erbaaspor), DK 42: Murat Kara (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Soner Gönül (Erbaaspor), DK 44: Ahmet Köseoğlu (Bergama Bel.), DK 50: Eşref Koçak (Erbaaspor), DK 61: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 83: Berk Kal (Erbaaspor)

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İşte Bergama Bel. - Erbaaspor maçında ilk 11'ler
1
Futbol: Haftanın programı
Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1
Halide Edip Adıvarspor 1 - Erbaaspor 2
Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0
12 Bingölspor 1 - Erbaaspor 2
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