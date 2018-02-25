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Bayrampaşa 5 - Erzin Belediyespor 2
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BAYRAMPAŞA 5 - ERZİN BELEDİYESPOR 2

Bayrampaşa 5 - Erzin Belediyespor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayrampaşa ile Erzin Belediyespor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayrampaşa 5-2 kazandı.

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Bayrampaşa 5 - Erzin Belediyespor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayrampaşa ile Erzin Belediyespor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 5-2 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Polat Güren, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın (59' Hayrullah Akyel), Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu (55' Ahmet Güney)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Erzin Belediyespor: Emre Yılmaz, Fatih Sandallı, Okan Aslan, Kaan Aşnaz, Arda Hilmi Şengül, Nureddin Ersoy (86' Kadir Samet Eser), Sefa Aktepe, Umut Koray Öz (83' Mert Narin), Tugay Yıldırım, İzlem Anıl Balakkız, Samet Taş (86' Onur Demir)

Teknik Direktör:

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Zıvalı, Zafer Gayretli, Furkan Aksuoğlu

Goller: DK 8: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 28: Umut Koray Öz (Erzin Belediyespor), DK 37: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 45: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 69: Nureddin Ersoy (Erzin Belediyespor), DK 79: Sefa Aktepe (Bayrampaşa), DK 88: Ahmet Güney (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: DK 45: Kaan Aşnaz (Erzin Belediyespor), DK 72: İzlem Anıl Balakkız (Erzin Belediyespor), DK 82: Polat Güren (Bayrampaşa)

Kırmızı Kart: DK 64: Kaan Aşnaz (Erzin Belediyespor)

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İşte Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
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Futbol: Haftanın programı
Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2
Batman Petrol 0 - Erzin Belediyespor 1
Yomraspor 1 - Bayrampaşa 1
Erzin Belediyespor 0 - Manisa BŞB.SK 3
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