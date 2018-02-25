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Sancaktepe Bel. 4 - Kocaeli Birlik Spor 0
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SANCAKTEPE BEL. 4 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 0

Sancaktepe Bel. 4 - Kocaeli Birlik Spor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kocaeli Birlik Spor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 4-0 kazandı.

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Sancaktepe Bel. 4 - Kocaeli Birlik Spor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kocaeli Birlik Spor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 4-0 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Samet Akaydın (68' Gökhan Çetinus), Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin, Bahadır Erol (82' Mehmet Abdullah Çoban), Selim Kayacı (57' İrfan Akgün), Serhat Koruk

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner (74' ), Kemal Kazan (60' Berke Tulpar), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Melih İnan (46' Berat Aydın)

Teknik Direktör: Sebahattin Akbayrak

Hakem: Yaşar Can Temizel, Fatih Söyler, Cemalettin Gündoğdular, Ahmet Balkan

Goller: DK 14: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.), DK 22: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 40: Serhat Koruk (Sancaktepe Bel.), DK 64: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.)

Sarı Kartlar: DK 25: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 50: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 61: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 62: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor)

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Sancaktepe Bel. - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...
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Futbol: Haftanın programı
Sancaktepe Bel. 0 - Etimesgut Bld. 0
Sarıyer 3 - Kocaeli Birlik Spor 1
Menemen Bel. 2 - Sancaktepe Bel. 1
Bucaspor 2 - Kocaeli Birlik Spor 0
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