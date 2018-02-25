Sancaktepe Bel. 4 - Kocaeli Birlik Spor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kocaeli Birlik Spor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 4-0 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Samet Akaydın (68' Gökhan Çetinus), Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin, Bahadır Erol (82' Mehmet Abdullah Çoban), Selim Kayacı (57' İrfan Akgün), Serhat Koruk
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner (74' ), Kemal Kazan (60' Berke Tulpar), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Melih İnan (46' Berat Aydın)
Teknik Direktör: Sebahattin Akbayrak
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Hakem: Yaşar Can Temizel, Fatih Söyler, Cemalettin Gündoğdular, Ahmet Balkan
Goller: DK 14: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.), DK 22: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 40: Serhat Koruk (Sancaktepe Bel.), DK 64: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 25: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 50: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 61: Yener Demirci (Sancaktepe Bel.), DK 62: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor)
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