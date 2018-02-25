İnegölspor 2 - Sarıyer 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında İnegölspor ile Sarıyer İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Ali Sakal (31' Uğur Parlak), Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Cengiz Ötkün, Ahmet Hakan Şahin (88' Barış Sinan Üstün)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Yusuf Yalçın Arslan, Yaser Yıldız, Sinan Turan (54' Ali Zorlu), Alim Harlak, Erkut Tekinsoy, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun (80' Kerem Çalışkan)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Yakup Bulut, Hakan Betaş, Levent Balcı
Goller: DK 34: Alim Harlak (Sarıyer), DK 41: Cengiz Ötkün (İnegölspor), DK 78: Raif Demir (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 82: Kerem Çalışkan (Sarıyer), DK 90: Kemal Hastürk (İnegölspor)
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