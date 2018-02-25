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İnegölspor 2 - Sarıyer 1
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İNEGÖLSPOR 2 - SARIYER 1

İnegölspor 2 - Sarıyer 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında İnegölspor ile Sarıyer İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

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İnegölspor 2 - Sarıyer 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında İnegölspor ile Sarıyer İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Ali Sakal (31' Uğur Parlak), Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Cengiz Ötkün, Ahmet Hakan Şahin (88' Barış Sinan Üstün)

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Yusuf Yalçın Arslan, Yaser Yıldız, Sinan Turan (54' Ali Zorlu), Alim Harlak, Erkut Tekinsoy, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun (80' Kerem Çalışkan)

Teknik Direktör:

Hakem: Veli Karakaya, Yakup Bulut, Hakan Betaş, Levent Balcı

Goller: DK 34: Alim Harlak (Sarıyer), DK 41: Cengiz Ötkün (İnegölspor), DK 78: Raif Demir (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 82: Kerem Çalışkan (Sarıyer), DK 90: Kemal Hastürk (İnegölspor)

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İnegölspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Futbol: Haftanın programı
İnegölspor 3 - Eyüpspor 0
Sarıyer 3 - Kocaeli Birlik Spor 1
Etimesgut Bld. 0 - İnegölspor 3
Eyüpspor 2 - Sarıyer 0
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