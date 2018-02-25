Hatayspor 3 - Tuzlaspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Hatayspor ile Tuzlaspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mehmet Dingil, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (90' Volkan Altınsoy), Mehmet Tosun (73' Gökhan Sazdağı), Selim Ilgaz, Sinan Kurumuş (76' Taha Balcı)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Can Demir Aktav (46' Cem Sultan), Emre Keleşoğlu, Kerem Şeras (80' Hacı Mustafa Karabulut), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lider Koç, Celal Kanlı (46' Turgay Gölbaşı), Murat Yılmaz, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Yusuf Doğan, Ali Etlikci, Emre Altun
Goller: DK 12: Mehmet Dingil (Hatayspor), DK 15: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 35: Mesut Çaytemel (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Kerem Şeras (Tuzlaspor), DK 45: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 54: Ayhan Tuna Üzümcü (Tuzlaspor), DK 68: Murat Yılmaz (Tuzlaspor), DK 87: Gökhan Sazdağı (Hatayspor)
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