Ankara Demirspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serdar Akkoçoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Ankara Demirspor: Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Burak Aydın, Hasan Kaya, Ahmet Şahbaz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan, Süleyman Kasap
Teknik Direktör: Bülent Akan
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Muhammed Akarslan, Mehmet Özdıraz, Abdullah Çetin, İhsan Turgut Kırveli, Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Aykut Çift, Vedat Budak, Osman Bayrak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Mehmet Vargün, Aykut Onar, Mehmet Türkmen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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