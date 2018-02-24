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Ankara Demirspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
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ANKARA DEMİRSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ankara Demirspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serdar Akkoçoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Ankara Demirspor: Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Burak Aydın, Hasan Kaya, Ahmet Şahbaz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan, Süleyman Kasap

Teknik Direktör: Bülent Akan

Diyarbekirspor: Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Muhammed Akarslan, Mehmet Özdıraz, Abdullah Çetin, İhsan Turgut Kırveli, Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Aykut Çift, Vedat Budak, Osman Bayrak

Teknik Direktör:

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Mehmet Vargün, Aykut Onar, Mehmet Türkmen

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Ankara Demirspor 2 - Diyarbekirspor 0
1
Futbol: Haftanın programı
Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2
E.Velimeşespor 2 - Diyarbekirspor 1
Erokspor 0 - Ankara Demirspor 1
Diyarbekirspor 1 - Muğlaspor 0
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