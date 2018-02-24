Erokspor - Van BŞB maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 24. haftasında Erokspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Şeker yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Erokspor: Murat Hocaoğlu, Gökalp Seçal, Cerem Talha Dinçer, Abdülkadir Akyıldız, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Aykut Emre Yakut, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Rızvan Şahin, Muharrem Efe, Günay Şakar
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Van BŞB: Muhammet Serdar Yazıcı, Mutlu İlengöz, Serdar Cansu, Haydar Deniz, Ömer Çetinbaş, Emre Toptan, Fatih Nurullah Turan, Tayfun Aydoğan, Burak Yılmaz, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Şeker, Erdem Altaş, Okan Gürdiş, Tolga Elikcioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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