İşte Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
Bugün 00:00'da başlayacak Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 24. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Burak Özbakır, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Abdurrahman Canlı, Samet Eker, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, Muhammed Ali Kurt, Sefa Durmuş, Sefacan Taşkolu, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Türkoğlu, Emre Dursun, Servet Bozkurt, Murat Demir
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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