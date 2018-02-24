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İşte Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
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İŞTE KOCAELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Kocaelispor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

Bugün 00:00'da başlayacak Kocaelispor - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 24. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Burak Özbakır, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Abdurrahman Canlı, Samet Eker, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, Muhammed Ali Kurt, Sefa Durmuş, Sefacan Taşkolu, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Murat Türkoğlu, Emre Dursun, Servet Bozkurt, Murat Demir

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Kocaelispor 1 - Tarsus İdman Yurdu 1
1
Futbol: Haftanın programı
Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1
Tarsus İdman Yurdu 2 - Arsinspor 0
Aydınspor 1923 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0
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