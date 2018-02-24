İşte Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
Bugün 00:00'da başlayacak Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 24. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Düzyurtspor: Murat Yetimhellaç, Miraç Acer, Taşkın Kartal, Sami Emirhan Kayıkçı, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş, Samet Aydın
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Emrah Taysı, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Tayfur Emre Yılmaz, Oğuzhan Yıldırım, Levent Aktuğ, Fatih Çolak
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Mikail Can, Mesut Hakalmaz, Dursun Can
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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