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İşte Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DÜZYURTSPOR - UTAŞ UŞAKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

Bugün 00:00'da başlayacak Düzyurtspor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 24. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Efe Tanrıverdi yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Düzyurtspor: Murat Yetimhellaç, Miraç Acer, Taşkın Kartal, Sami Emirhan Kayıkçı, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş, Samet Aydın

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Emrah Taysı, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Tayfur Emre Yılmaz, Oğuzhan Yıldırım, Levent Aktuğ, Fatih Çolak

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Efe Tanrıverdi, Mikail Can, Mesut Hakalmaz, Dursun Can

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