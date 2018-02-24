Büyükçekmece Tepecikspor - Osmaniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Efe Soysal yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Ramazan Aydın, Mehmet Arı, Caner Bulut, Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Yılmaz Lüle, Aykut Çakay, Emrah Yollu, Eray Açıkgöz
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Kadir Bilimlier, Sergen Ekinci, Emrah Bedir, Selim Avcı, Oğuz Küçük, Süleyman Güneş, İlyas Ekiz, Ahmet Önal, Ahmet Çenet, Koray Kurt
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Soysal, Faik Polat, Hasan Cebeci, Fatih Sayar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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