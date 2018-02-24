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Büyükçekmece Tepecikspor - Osmaniyespor maç kadroları belli oldu...
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Büyükçekmece Tepecikspor - Osmaniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Büyükçekmece Tepecikspor - Osmaniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 24. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Efe Soysal yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Ramazan Aydın, Mehmet Arı, Caner Bulut, Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Yılmaz Lüle, Aykut Çakay, Emrah Yollu, Eray Açıkgöz

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Kadir Bilimlier, Sergen Ekinci, Emrah Bedir, Selim Avcı, Oğuz Küçük, Süleyman Güneş, İlyas Ekiz, Ahmet Önal, Ahmet Çenet, Koray Kurt

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Efe Soysal, Faik Polat, Hasan Cebeci, Fatih Sayar

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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Osmaniyespor 0
1
Futbol: Haftanın programı
Kızılcabölükspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
Büyükçekmece Tepecikspor 3 - Düzyurtspor 0
Cizrespor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
Cizrespor - Büyükçekmece Tepecikspor maç kadroları belli oldu...
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